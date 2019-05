Articulo con vigencias

Que si te acaricio la tripa, que si me duermo un ratito, te echo crema y no en la espalda... las cámaras han captado la tórrida tarde de Kiko Matamoros con su novia, Marta, en una playa de Portugal. Pero, además, 'Sálvame' nos muestra las primeras declaraciones de la modelo, que asegura que no se siente utilizada y se disculpa con Cristina, ex de su novio...

Esto es un H3

“No soy tonta, no me siento utilizada”, ha dicho Marta ante las preguntas de Kike Calleja. Es la primera entrevista de la nueva novia de Kiko Matamoros y nos cuenta que si está con él es porque quiere, porque le gusta cómo le trata y aunque no quiere hablar de sentimientos, sí que aborda la postura de Cristina, ex de Matamoros: “Puedo entender que se sienta dolida pero no tengo nada en su contra, le pido perdón si le he hecho daño en algún aspecto, pero no lo he buscado, no tengo la culpa”.