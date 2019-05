Que si te acaricio la tripa, que si me duermo un ratito, te echo crema y no en la espalda... las cámaras han captado la tórrida tarde de Kiko Matamoros con su novia, Marta, en una playa de Portugal. Pero, además, 'Sálvame' nos muestra las primeras declaraciones de la modelo, que asegura que no se siente utilizada y se disculpa con Cristina, ex de su novio...