Prueba widget recom activado - El duro relato de Omar Montes tras la denuncia de su expareja

El duro relato de Omar Montes tras la denuncia de su expareja

Omar Montes, exconcursante de 'GH VIP' y ganador de 'Supervivientes', ha sorprendido a todos sus seguidores con su relato más complicado en Instagram. A través de sus 'stories', el artista ha explicado la complicada situación que, según él, está viviendo tras la denuncia de su ex.

Tal y como adelantó la revista 'Semana', la madre de su hijo le ha denunciado por insultos y amenazas, una denuncia que él mismo ha confirmado. Según el cantante, quiere recibir una pensión de 1.000 euros en vez de la de 350 que recibe en la actualidad. Él considera que está siendo influenciada por su madre, porque "es muy buena chica" y le extraña que esté haciendo todo esto.

Ahora, el exconcursante de 'Supervivientes', que está destrozado, ha hecho uso de sus redes sociales para contar lo triste que está porque, tal y como cuenta, no le dejan ver a su hijo. "El primer domingo sin mi hijo, ayer no me lo dejaron. He mandado a mi abuelo y a mi abuela y no se lo han dado. Quieren que vaya yo para llamar a la policía y hacerme la 'performance' para que me lleven preso", ha comenzado explicando.

Según lo que relata, es el primer fin de semana que no está con él y está "flipando" con que no le dejen verle "por dinero". El ex de Chabelita ha explicado que considera que hay un "abuso tremendo" y que esto está haciendo que sus abuelos estén mal, porque ahora tampoco pueden ver a su nieto debido a esta situación.



Dejando claro que no va a pasar 1.000€ para que la madre de su hijo se vaya de fiesta y de cenas, ha manifestado el deseo de ver a su hijo y que hará todo lo posible para que esto sea posible. Su propia abuela también ha hablado en sus redes sociales, mostrándose muy afectada por no tener a su nieto como antes.

"Tengo miedo de ir a buscar a mi hijo y que diga que le estoy insultando o cualquier cosa y la policía me lleve preso. Esto tiene que cambiar: ¿Me tengo que quedar en mi casa sin ver a mi hijo?", ha explicado el ex de Isa Pantoja a la vez que ha mostrado la gran preocupación que tiene con toda esta polémica.

Omar también ha subido una foto con su hijo a Instagram en la que ha añadido este texto para que todos puedan saber lo que está ocurriendo: "Bueno primer domingo que no pasamos juntitos bebé. Qué pena que a tu papá le vean como un cheque en blanco y por culpa del dinero y la avaricia no pueda yo verte. Pero tranquilo, que nadie me va a separar de ti".