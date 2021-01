ART con todo, todo, todísimo

Una propuesta, un contrato y una relación de amor fingida. Estas son las claves de ‘Love is in the air’, la nueva serie de Mediaset que está protagonizada por Hande Erçel. La actriz da vida a Eda, una joven arquitecta que quiere terminar sus estudios en el extranjero para hacer realidad sus sueños, pero un hombre se interpondrá en su camino y sus planes se verán truncados. Aunque conoceremos más en profundidad el papel que interpreta la actriz, es un buen momento para conocer todo sobre Hande, la modelo turca que se ha convertido en la mujer más bella del mundo.