Miriam Saavedra no durmió en su casa tras la fiesta de GH

Anoche se celebró una fiesta de GH, donde acudieron exconcursantes, tertulianos, cámaras, directivos y redactores. Hoy, la prensa ha publicado que Miriam estuvo “sola y aislada” toda la noche, pero ella misma ha confirmado en ‘Ya es mediodía’ que no es así. “ Yurena me saludó y estuve hablando con los directores, con los cámaras … De mi edición, sólo fueron Tony y Makoke y con Tony estuve hablando también”, ha dicho, por lo que estuvo más integrada de lo que parecía en los stories de Instagram.

Lo que no ha aclarado es dónde durmió, porque Miguel Ángel Nicolás se ha dado cuenta de que lleva el mismo vestido que llevaba en la fiesta. “Pues me lo pasé también que perdí las llaves de mi piso”, ha confesado. “Entonces, ¿dónde has dormido?”, le ha preguntado Marta López. “En una camita bien arropadita”, ha contestado, sin dar un detalle más.