Prueba fuegos artificiales

Fani ha sido la primera en caer en la tentación. La novia de Christofer no ha podido resistirse a los encantos de Rubén. Tras su primer y apasionado beso, Fani ha propuesto a Rubén pasar la noche juntos, algo que él no ha podido rechazar. "Me gusta mucho estar con él, es un hombre que me hace sentir protegida. Yo no le pongo fecha a lo que pase con Rubén, las cosas van viniendo y van surgiendo solas, que nos apetece dormir juntos, dormimos juntos, que nos apetece intimar un poco más, lo haremos", ha explicado Fani.