Como ganadora de ‘Gran Hermano VIP 6’, Miriam Saavedra ha venido a plató para entregarle el maletín a su sucesora y se ha reencontrado con Hugo Castejón, con quien en un pasado de especuló que había tenido una relación. La ‘reina Inca’ no ha tenido nada bueno que decir de su ‘examigo’ y ha dejado claro que no guarda un grato recuerdo de él: “Yo con Judas no pienso ni hablar ni discutir, ellos se ahorcan solos”.