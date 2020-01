Adara no puede más y ha roto a llorar tras tener una conversación llena de reporches con Gianmarco. Los dos se sentaron frente a frente en la cama y empezaron a decir todo lo que piensan. "Vas a tus cosas, con cosas que no me gustaron y tienes una forma de pensar diferente a la mía", le cuenta el italiano. La ganadora, muy triste, le contesta: "Ves, no paras de reprocharme cosas".