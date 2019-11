Suhaila Jad 'MyHyV' posa con su pareja y sus dos hijos mellizos en su cumpleaños: "Sois mi vida, familia"

Con estas emotivas palabras, ha compartido la foto en cuestión, que ya supera los 20.000 'likes': "4 de noviembre. El día más importante de mi vida. Sois mi bendición. Qué lindo veros crecer. Cada momento con vosotros es especial. Vuestro cariño, vuestros abrazos, vuestros besos, vuestra ilusión, vuestra risa, vuestra inocencia...Me hacéis fuerte cuando estoy débil, me dais cariño y amor cuando me siento sola, sois MI VIDA hijos míos. Os amo, mi familia". En la imagen del evento, que ha rescatado ahora, podemos ver a los cuatro muy felices en la fiesta de cumpleaños de Cedric y Samira. Globos enormes, varias tartas y, como no, regalos. En la celebración no ha faltado ningún tipo de detalle.