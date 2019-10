Sofía se derrumba en los brazos de Kiko: "Sabía que me iba a pasar esto"

“Mira que he intentado recuperar alguna vez el repertorio (del disco Chicas malas), cantarlo y hacer el ejercicio de poder amarlo, de poder olvidar todo lo que hay alrededor de ese disco porque hay mucho dolor”, ha empezado a decir Mónica Naranjo en el vídeo en el que ha querido explicar el motivo por el que en su nueva gira no cantará ningún tema de disco ‘Chicas malas’. Si quieres ver el testimonio de Mónica, dale al play del vídeo.

Como bien ha explicado en el vídeo, la cantante ha intentado hacer el ejercicio de incluir alguna canción de ese disco pero finalmente ha explicado a todos sus fans el motivo por el que no lo hará. “En Renaissance (su nueva gira) intenté meter ‘No voy a llorar’ y me removía tanto por dentro que dije no. Para qué tengo que hacer este ejercicio que no me lleva a ninguna parte. Hay una explicación para todo esto y nunca la he contado”.