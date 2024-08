El momentazo de Joaquín Reyes intentando averiguar el talento oculto de Charly: "Estoy mirándole el mentón"

"Si no me dedicara a lo que me ha traído hoy aquí, tal vez hubiera sido futbolista. Pero no hubiera llegado tan alto como lo he hecho con mi talento. ¿Adivináis cuál es?", preguntaba el desconocido, en este caso a Luismi. En ese momento, Joaquín Reyes nos dejaba uno de esos momentazos a los que nos tiene acostumbrados en televisión.