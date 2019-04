El calvario de Soledad con su maltratador: "Me repetía que quemaría mi casa con mis hijos dentro"

telecinco.es

Guiada por la búsqueda del amor romántico, Soledad creyó haber encontrado a su ‘príncipe azul’, un hombre encantador al principio, pero que acabó sembrando el terror en su propia casa. Junto a sus hijos y durante prácticamente cinco años soportó insultos, humillaciones, faltas de respeto y limitaciones en su libertad. Durante mucho tiempo las agresiones que sufrió Soledad se limitaron al terreno verbal y psicológico, esa circunstancia, unida al idealismo romántico que adornaba esa relación, provocó que tardara en darse cuenta de quién era la persona con la que estaba casada. Cuando abrió los ojos y quiso acabar con la relación, su maltratador traspasó una frontera muy peligrosa. Esta es la historia de soledad.

Soledad se separó de mutuo acuerdo de su primer marido cuando sus hijos tenían 25 y 18 años, pero no cesó en su búsqueda del amor. Y creyó haberlo encontrado. Todo iba tan bien que Soledad quiso que su pareja conociera a sus hijos, con quien le vio afable y amable. Durante el primer año de noviazgo todo fue perfecto: “Recuerdo ese año de noviazgo muy hermoso, muchos detalles, me entregaba regalos, flores, a veces venía con sorpresas… Me quedaba emocionadísima, estaba muy por mí y yo me sentía arropada y abrigada. Y mis hijos también estaban muy cómodos”, pero pronto todo cambiaría para siempre.

Soledad comienza a ver el verdadero carácter de su maltratador

Tras contraer matrimonio, el maltratador de Soledad comenzó a dejarse ver y pronto se hizo dueño de la casa y, poco a poco, de la vida de nuestra protagonista. “Yo notaba que de carácter se iba haciendo egoísta, tozudo…”, cuenta Soledad. Y a este carácter pronto se sumaron los celos: “Era como una especie de clic en su cabeza, insultaba y no dejaba razonar, con muy malas maneras, gritando… […] Cualquier excusa era buena para buscar bronca, y no importaba si era en casa, en una cafetería, en un banco… Y eso en un principio me sorprendió, después me asustó un poco. Ese salto de celos a discusiones más fuertes yo creo que ya no eran celos, era posesión. Yo era suya y no había más que hablar”.

El verdadero calvario de Soledad: su maltratador, también contra sus hijos

Soledad aguantaba todo, pero una nueva fase en el carácter de su maltratador supuso para ella “el mayor dolor”: “los insultos hacia mis hijos”. “Él, aunque negaba que no tenía celos de mis hijos, yo sabía que sí los tenía. Y él no podía entender que una madre se debe a sus hijos”, recuerda Soledad con lágrimas en los ojos. Estos episodios de violencia económica iban a más y pronto tornaron en violencia verbal con insultos cada vez más fuertes, tanto para Soledad como para sus hijos: “Me decía que mis hijos nos querían separar, que yo quería más a mis hijos que a él. Y reñir con mis hijos era para hacerme daño, porque es lo que más quiero en mi vida”. Cuando la situación hizo que Soledad no pudiera más e hiciera plantear una separación, llegaron las amenazas: “No me pienso ir, antes quemo esta casa con tus hijos dentro, que tú eres mía”, eso sí, seguidas de un perdón, falso a los ojos de los hijos de nuestra protagonista: “Eran lágrimas falsas, porque luego se comportaba como un cerdo”.

David, hijo de Soledad: “Él gritaba que nos quemaría”

“Me decía cosas terribles, desde “pu**” a “no sirves para nada” o “no vas a encontrar un hombre como yo”, bueno “no vas a tener ningún hombre que no sea yo”, cuenta Soledad, y su hijo añade: “Se llenaba de rabia y ya no controlaba ni su voz, le salían gallos, lloraba, parecía un loco. Y una persona que no se puede controlar y piensa que se le va a ir abajo todo lo que tiene montado, no sabes cómo va a reaccionar”. A la violencia económica y la violencia verbal que sufrían Soledad y sus hijos se sumaba también la violencia ambiental. “Cuando empezaba con los golpes me asustaba y no podía entender, o no quería entender…, pero empezaba a despertar”. El problema era que cuando el maltratador se daba cuenta de que Soledad estaba dándose cuenta de todo, pasaba a unas amenazas mucho más graves: “Él gritaba a pleno pulmón que nos quemaría a mí y a mi hermano en mi casa con mi madre”, confiesa el hijo de Soledad.

Soledad: “Como madre me sentí muy culpable"

“Todo el mundo se daba cuenta menos yo”, confiesa Soledad. Esto sucedía porque, probablemente, al estar sometida, únicamente y por el momento, a violencia verbal, ella no se consideraba una víctima de la violencia de género, aunque sí lo era: “Yo me creía todos su perdones porque yo no era yo, de eso me doy cuenta ahora, yo estaba dominada por él, y mi mente no me pertenecía a mí, le pertenecía a él”. No fue hasta sufrir otro episodio de agresividad y graves amenazas, en las que el maltratador afirmaba que metería a su hijo en su coche y se tiraría por un barranco o que quemaría la casa con ellos dentro, cuando finalmente dio el paso de llamar a la policía, que le detuvo, pero Soledad aún no acabó de abrir los ojos: “Me dijeron que denunciase, pero al final no puse la denuncia”. Con el tiempo, Soledad no ha podido evitar continuar sintiéndose culpable por haber hecho que sus hijos vivieran ese infierno: “Como madre me sentí muy culpable, mis hijos me perdonaron, pero yo aún no me he perdonado”.

Una agresión física hace que Soledad abra los ojos

Soledad y su hijo David no podían más, por eso nuestra protagonista tomó una decisión: romper con su maltratador. Ella sabía que la situación podía ir mal, pero fue peor de lo que esperaba. Los gritos, insultos y amenazas acabaron con una agresión física, un fortísimo empujón que hizo gritar de dolor a Soledad. En ese momento abrió los ojos y llamó a la policía con el apoyo de su hijo: “Los días que yo vi a mi madre de esa manera y el día que la empujó no se me van a olvidar nunca y no voy a permitir que nunca nadie más la toque”. Pese al miedo, finalmente Soledad puso la denuncia: “No tenía fuerzas, tenía tanto miedo… Le dije a mi hijo “David, si no denuncio por lo menos vamos a tener para vivir” y él me contestó: “Aunque comamos mierda, vas a firmar”.

Soledad: “Si yo me he quitado las cadenas, todas podéis”

El maltratador de Soledad fue condenado a una pena de 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse con su expareja durante dos años. Esto último no lo cumplió: el agresor intentó reiteradamente ponerse en contacto con Soledad para volver con ella, pero sus intentos fueron en vano, ella ya había abierto los ojos y no había marcha atrás. Ahora, nuestra protagonista es feliz y tiene un mensaje claro para todas las mujeres que estén pasando por una situación similar a la que ella ha vivido: “Si yo me he quitado las cadenas, todas vosotras podéis quitaros las cadenas”.