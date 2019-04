El esperanzador mensaje de Natalia: "Mi expareja me maltrató, pero he conseguido recuperarme y se feliz"

Natalia: "Lo primero que pensé cuando me agredió, fue que no se lo podía contar a nadie"

Casi la mitad de las víctimas de maltrato porque no conceden la importancia suficiente a la violencia que está sufriendo. Los expertos señalan que esas mujeres no perciben como agresiones cosas que sí lo son, en gran medida también debido a la normalización de algunas actitudes machistas que siguen imperando en nuestra sociedad. A sí que Natalia no es solo víctima de maltrato, sino que también es víctima de la banalización de esa violencia ambiental y psicológica que está padeciendo. Ella ha aprendido a convivir con el horror día a día y sin ser responsable está dando luz verde para que su pareja muestre su cara más violenta.

"Temía muchísimo por mi hijo. Con el embarazo tan horroroso que me dio, ese niño no podía venir bien.. y lo perdí embarazada de seis mese. Me culpabilizo a mí de todo. Entre la depresión que tenía por haber perdido a mi hijo y lo que me machacaba este señor, tuve momentos en los que dudé si seguir adelante... pero luego pensaba ¿y si me vienen cosas buenas en vida?", relata Natalia todavía afectada por los duros momentos que vivió.