Reyes: "Pude volver a respirar el día que falleció mi maltratador"

La violencia contra la mujer se manifiesta en todos los estratos sociales. Sea cual sea el nivel adquisitivo de la víctima y del agresor. Además, ambos pueden ser individuos que profesan cualquier religión o ninguna. En definitiva, ni los valores religiosos ni la condición económica y social impiden que una mujer pueda ser víctima de violencia de género. Por eso Reyes, una chica de una familia católica y acomodada, cuando conoce a un educado y exitoso profesional cree que es la persona perfecta con la que subir al altar y no un maltratador que va a destrozar todo su proyecto personal.

Reyes: "Mi marido me puso un machete en el cuello y me amenazó"

Para Reyes, el matrimonio es un sacramento que dura toda la vida y el divorcio es un fracaso. Por eso oculta su sufrimiento a su familia, por miedo a decepcionarles. Además, las mujeres de clase alta se enfrentan a una enorme presión social, se avergüenzan de lo que están viviendo, no suelen buscar ayuda en la administración pública, denuncian menos y por tanto no figuran en las estadísticas de violencia de género.

La desolación, la frustración que le causa la indiferencia de su marido, la violencia verbal y ambiental y la falta de apoyos que está sufriendo, hacen que se sienta incapaz de aguantar más. "Llegué a pensar en suicidarme. Cruzaba la calle sin mirar si pasaban coches o no" , confiesa Reyes.

Aunque Reyes perdonó muchas cosas a su maltratador, entre ellas insultos y golpes, lo que nunca fue capaz de olvidar fue el día que nació su hijo y los médicos le comunicaron que tenían que intervenirle a vida o muerte. "Mientras que operaban a nuestro hijo, él estaba bebiendo. Cuando regresó y quiso abrazarme... yo le rechacé. Luego no le dejé entrar a verle. Creo que fue la única vez que me impuse" , relata Reyes todavía entre lágrimas.

Reyes: "Mi maltratador me obligaba a tener relaciones sexuales a la fuerza"

Reyes le da una nueva oportunidad a su maltratador, pero todo sigue igual o peor. No se ocupa de los cuidados del hijo que tienen en común y le trata como a un juguete, igual que a la propia Reyes, a la que fuerza a mantener relaciones sexuales a pesar de llevar vidas separadas conviviendo en la misma casa. Cuando Reyes se entera de que está embarazada de mellizas, decide que no va a tolerar comportamientos que puedan dañar a sus hijos. Pero apartarle de su vida no va a ser nada fácil.