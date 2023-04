“Quiero estar tranquila con mi bebé , que es lo que necesita”, nos cuenta Ana. “Mira mi cara, mira qué color… me he quitado el luto . Nadie se ha dado cuenta. Ahora, mi corazón, tiene colores”, añade la actriz cuando Susana dice que la niña “es para comérsela”.

Pero, ¿cuándo vuelve a España? “Aún falta”, responde ella. “Pocas ganas tengo. La saco a pasear al sol… cuando me dejáis. Come cada tres horas. Dormimos no mucho". Cuando le preguntamos cómo llama ella misma a su hija, esto es lo que responde: