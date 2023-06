Las claves del nuevo plató de Mediaset, según su escenógrafa: "Sandra Barneda se amolda a todo"

Así es la vida se estrenó ayer en Telecinco pisando fuerte. Actualidad, entrevistas exclusivas, secciones variadas, invitados de lujo... el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz ha llegado para amenizar las tardes de verano. El ingrediente principal, un contenido actual y dinámico , que no sería posible sin el plató , diseñado al milímetro por el equipo de Escenografía y Ambientación de Mediaset España capitaneado por Blanca Ricoy .

"Sandra Barneda es una mujer que transmite mucho de por sí", asegura la escenógrafa. Sin embargo, confiesa que no se han basado en ella a la hora de diseñar el espacio, sino "en las necesidades del contenido". "Es moderna y se amolda a todo", añade. Algo que no ocurre siempre, cuenta Blanca Ricoy, que ha formado parte de otros proyectos donde los presentadores sí influían en el plan o no se adaptaban tan bien al espacio.