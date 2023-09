Por otro lado, la reportera informaba de que la policía no ha remitido su informe sobre el caso a la Fiscalía. “Le informo que, de acuerdo a la cuarta solicitud, se ha comprobado que la investigación y el examen de las pruebas todavía no han terminado. Por tanto, la policía aún no está lista para enviar el informe a la fiscalía”, aseguran en un correo electrónico.