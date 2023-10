El abogado de los hijos mayores de Fernando Fernández Tapias, sobre su incapacitación: "No hubo recurso"

'Así es la vida' tuvo acceso a la sentencia que confirma que los hijos mayores de Fernando Fernández Tapias sí le incapacitaron y, 24 horas después, su abogado apunta en el programa que no hubo recurso.

"No voy a comentar la sentencia ni su contenido porque lo único que queremos es intimidad y que se respete la memoria de don Fernando", decía el letrado Santiago Ortiz. Eso sí, ante las preguntas, respondía que no hubo "ningún recurso contra ninguna resolución".

Dice no estar sorprendido por la polémica actual pero añadía: "Toda la situación que se ha hecho pública ha sido siempre muy parcial y plagada de intereses personales", con lo que dejaba caer que no siempre se ha contado la historia al completo.

Pero ¿Se utilizó esta sentencia como una estrategia? El letrado lo duda: "Me temo que Don Fernando no podría hacer eso pero no le puedo contestar otra cosa".