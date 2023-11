Carmen Borrego lanza un reproche a Ángel Cristo Jr.: “Habla de lo que los demás hacían, no le oigo hablar de lo que hacía él"

Carmen Borrego cree que tanto Ángel Cristo Jr. como la propia Bárbara Rey o su otra hija, Sofía Cristo, han cambiado la versión de sus propias historias a lo largo de los años. Sin embargo, no entiende que Ángel cuente su historia sin ponerla "en contexto" y le hacía una petición.

Ángel Cristo Jr. ha dibujado un perfil que hasta ahora desconocíamos de Bárbara Rey. Asegura que se convirtió en su “sirviente”, afirma que le hizo fotos al Rey emérito y, en la segunda parte de la charla, cuenta: “Un niño no tiene que ver a su madre desnuda con otro hombre en ningún momento”.

No lo dice porque crea que Ángel está deslegitimado para hablar, pero sí insistía en que esta historia que él cuenta tiene “un contexto” y en ese contexto “él está incluido”: “Habla de lo que los demás hacían, no le oigo hablar de lo que hacía él, me gustaría oírlo”.