Suso Álvarez aclara si participará en 'GH DÚO' junto a Alejandra Rubio: "Me ha escrito mi madre y está de los nervios"

“Que sepáis que me ha escrito mi madre, que está de los nervios… Mamá, respira” , decía el colaborador en tono de broma. “No entiendo, de verdad, las ganas que tiene la gente de verme otra vez encerrado, si siempre que entro me quieren echar del país”, añadía.

“Estaos tranquilos, que, a la dirección, a veces, se le dice que no. Yo me quedo aquí tranquilo todas las tardes en ‘Así es la vida’, que es donde me siento a gusto”, apuntaba el que fuera concursante de ‘GH 16’ y ‘GH VIP 6’.

“No estoy preparado, porque todavía no he madurado y necesito más tiempo. No lo tengo que consultar con nadie. Lo he consultado con mi madre y me ha dicho que diga que no”, aseguraba el colaborador, al que, de momento, no veremos en el reality show.