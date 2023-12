José Antonio Avilés se enfrenta a Antonio Montero: "¡No te lo voy a permitir!"

"Es tan grave lo que ha dicho que me parece poca la consecuencia que ha habido porque ha hablado de chantajes al Rey", decía Montero y Avilés cree que a Ángel Cristo no se le cuestiona porque ha confirmado lo que muchos sabían antes. Sin embargo, cree que esto es "no ser objetivo": "Se monta todo el mundo que le compra la versión a Ángel Cristo", criticaba.