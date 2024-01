Raquel Arias ha estado en 'Así es la vida' para responder a varias de las incógnitas sobre la reciente maternidad de Gabriela Guillén. La colaboradora ha confirmado que no existe todavía comunicación alguna con Gabriela por parte de Bertín Osborne y/o su entorno y ha detallado los planes de su amiga.

"La he visto feliz y creo que una madre cuando está viendo a su hijo y esos ojos llenos de alegría, se te quita toda la tormenta", afirmaba Raquel Arias, que aseguraba que "la madre va a ser Gabriela Guillén porque por suerte las mujeres no necesitamos un hombre que nos mantenga", decía. "No le va a pedir una manutención", añadía.