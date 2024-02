Tensión en el juicio de Dani Alves entre una psicóloga y la perito propuesta por el futbolista: "Se ha generado un conflicto"

"Hubo una exploración psicológica a la víctima, la primera que se hizo estaba muy nerviosa y en esa segunda exploración la perito no pudo hacer las preguntas que ella quería, solamente le dejaron hacer una pregunta y fue sobre la medicación", explicaba la reportera, que añadía: "Esto ha generado un conflicto entre la psicóloga y la perito".

Por otro lado, nos explicaba que un forense ha dicho que el informe médico "no concuerda con la declaración" que habría hecho la víctima porque "no hay indicios de agresión sexual, no habría lesiones vaginales".