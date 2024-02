Exclusiva | Chema, hermano de Antonio Tejado: "Confiamos plenamente en que Antonio es inocente"

La implicación de Antonio Tejado en el asalto de la casa de María del Monte no solo ha salpicado a ella (su tía María) sino que también al resto de la familia. 'Así es la vida' ha hablado en exclusiva con Chema Tejado , hermano de Antonio Tejado. Se trata de la primera vez que habla después de la detención de su hermano . Cabe recordar que fue la primera persona en enterarse de la detención y en contárselo a su madre. Hay que recordar que además de romper el silencio su familia, también lo ha roto el abogado que ha hablado también este martes en exclusiva para 'Así es la vida'.

Chema Tejado confía plenamente en la inocencia de Antonio Tejado: "Lo único que podemos decir es que confiamos plenamente en que Antonio es inocente al cien por cien. Pedimos respeto, conciencia y cautela ante todo el proceso y ya está". Además, ha añadido que "hay familias que, evidentemente, lo están pasando mal, menores de edad, como ya he comentado a algunos compañeros".

Y concluye con que no puede "decir absolutamente nada más. Solo eso, ya está. Nos acogemos a que Antonio es inocente y ya está, ¿vale? Muchas gracias". Otra de los familiares que también ha hablado en exclusiva para 'Así es la vida' ha sido la madre de Antonio Tejado.

Por su parte, la madre de Antonio Tejado, María José, también ha tenido unas palabras para el programa de Telecinco. "No voy a hablar nada. Imaginaros cómo estoy... Estoy que no puedo ni estar de pie. Me duele muchas cosas que se están diciendo. Estoy tranquila, pero con mucho sufrimiento. Espero que todo se aclare muy pronto y confío en Antonio Tejado", ha apuntado.