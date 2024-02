Zayra Gutiérrez, nueva concursante de 'Supervivientes', en 'Así es la vida': "Voy a echar de menos no ver a mi bebé"

Tras la pregunta de Sandra Barneda de si está preparada para lanzarse desde un helicóptero, la nueva concursante de 'Supervivientes' señala que está preparada para todo: "Por eso me he animado. Está siendo duro aquí, no me imagino allí...". Además, ha asegurado que tiene un tío que es montañero y que le está enseñando a hacer fuego.

En cuanto a cuál cree que va a ser el momento más complicado en el reality, Zayra cuenta que "el no comer y no ver a mi bebé. Pero lo hago por él" . Los colaboradores se han quedado en shock al saber la noticia, la que más Alejandra Rubio que conoce a Zayra desde que son pequeñas: "Yo creo que lo va a hacer muy bien. Es verdad que tiene mucho carácter... pero lo vas a hacer fenomenal y ojalá ganes".

Sus padres lo primero que le dijeron es que estaba "loca": "Pero me apoyan siempre en todo". "Voy a ganar", asegura Zayra, algo que ha provocado el aplauso del público. "Me dieron la oportunidad y creo que es el momento de hacerlo. Si no no lo hubiese hecho", ha explicado. Zayra ha dicho que lo que menos le gusta es "las personas que no dicen las cosas a la cara y que van por detrás".