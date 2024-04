La abogada de la familia de Edwin Arrieta desvela la conversación que han tenido con Rodolfo Sancho: "Ha acabado con un abrazo"

"Como ser humano, no puedo si no decirle que lo siento por lo que ha ocurrido y cómo le ha podido involucrar a él porque, al final, no es responsable de los actos de su hijo", añadía Beatriz. Asintiendo, Ana Rosa Quintana añadía: "Está intentando luchar porque le caiga lo mínimo posible y después poderlo traer a España, esa lucha la entendemos todos".

Para la letrada, la situación es "muy imponente" también para ella: "Nunca había tenido esa sensación, no estamos acostumbrados a ver al acusado en esa situación. Está encadenado de pies y manos, yo no soy su familiar soy la abogada de la parte contraria e incluso a mí me da mucho respeto. Entiendo a su padre y que esté muy nervioso".

Pero ¿Qué hay de la actitud de Silvia Bronchalo? La madre de Daniel no pudo acudir a la primera sesión del juicio por sentirse indispuesta, pero sí ha asistido a la segunda y, según lo que ha podido ver Beatriz, no ha hablado con su hijo: "No la he visto comunicarse con su hijo, no sé si habrán tenido un momento en el pasillo, desde que nosotros hemos estado, no la he visto hablar con su hijo".