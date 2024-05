Exclusiva | Una amiga de la segunda mujer de Edmundo Arrocet, Rocío Corral: "Se casaron y Gabriela lo denunció por bigamia"

Esta amiga comienza diciendo que intentó ponerse en contacto con alguna de las hermanas Campos, "pero nunca se pusieron en contacto conmigo. El matrimonio de Gabriela Velasco con Edmundo fue un acuerdo firmado ante notario, porque ella se quedó embarazada de él, lógicamente ese acuerdo no tenía validez jurídica, sí el matrimonio civil". En cuanto a por qué pasó esto siendo novio en ese momento de Rocío Corral, la amiga asegura que "nada más que por el embarazo".

Por último, asegura que "Edmundo no ha sido padre presente. Cuando esta niña cumplió 18 años, su madre le dijo a Edmundo que se la trajera y Rocío aceptó. Se instaló con ellos en el piso de la Moraleja, pero no aguantaron mucho con ella. La mandaron a estudiar a Barcelona. Con Max y Estefanía sí ha ejercido de padre, ellos eran una verdadera familia, el único amor de Rocío, me atrevo a decir, la mujer que más ha amado Edmundo.