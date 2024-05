Makoke da las gracias a Diego Matamoros por lo que ha dicho de su hermana Laura: "Le agradezco sus palabras"

Sin embargo, Diego nos ha sorprendido porque se ha mostrado verdaderamente crítico con la forma de concursar de su hermana. Para empezar, de momento no la ve como ganadora, solo como una "luchadora". Además, de sus conflictos con Kiko Jiménez solo ha dicho que los que se pelean "se desean" porque desde el principio le ha parecido "una telenovela".

De hecho, criticaba un poco la tensión que se ha vivido en los últimos programas y se preguntaba si no le vendría mal regresar para estar con su familia: "Creo que no ha entrado ni en el mejor momento de su vida, por eso se nota muchas veces ciertas actitudes (...) Yo no estoy orgulloso de lo que veo muchas veces".