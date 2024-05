El monumental enfado de Carmen Borrego tras las risas de los colaboradores al ver unas imágenes entre Bigote Arrocet y Gema Serrano: "¡Basta ya!"

El programa ha destapado unas imágenes de Bigote Arrocet junto a Gema Serrano que podría indicar una infidelidad a María Teresa Campos

Carmen Borrego ha estallado contra los colaboradores que se estaban riendo: "A vosotros os hace gracia, a mí ninguna"

Exclusiva | Una amiga de la segunda mujer de Edmundo Arrocet, Rocío Corral: "Se casaron y Gabriela lo denunció por bigamia"

El plató de 'Así es la vida' ha vivido un momento muy tenso tras desvelar las fotos de Edmundo Arrocet con Gema Serrano. Carmen Borrego ha tenido que escuchar las risas del resto de sus compañeros mientras han comentado las fotos de Bigote con Gema Serrano, unas fotos que podrían destapar una infidelidad.

Esas fotos pertenecen a cuando Edmundo Arrocet se encontraba en una relación con María Teresa Campos. Carmen Borrego no ha podido evitar enfadarse y ha mirado a César Muñoz para que llamase la atención a todos, en especial a Avilés: "¡Basta ya!", ha gritado en directo ante la sorpresa de todos.

José Antonio Avilés ha querido simular la postura que tiene Edmundo Arrocet en las fotos con Gema Serrano. Cuando ha intentado simular las fotografías, Carmen ha explotado y les ha advertido a todos los colaboradores que se estaban riendo, que a ella no le hacía ninguna gracia el asunto: "Yo no quiero participar en esto. A vosotros os hace mucha gracia, a mí no me hace ninguna".

Carmen Borrego ha explicado que las fotos tienen que ver indirectamente con su madre y no va a permitir que se rían de ella: "Esto responde a la intimidad y a la dignidad de una persona que no está... Creo que es innecesario a una persona que ya no está dejarla ni de una cosa ni de la otra. Mi madre desgraciadamente no está y me siento mal como todo el mundo se ríe, a mí sí me toca, me toca mucho".

El presentador le ha preguntado si le duelen las fotos y Carmen ha afirmado que sí, aunque lo que más le duele es la risa de los colaboradores: "Mis sentimientos son hacia la persona que no está, hacia la persona que a mí me merece todo el respeto, hacia la persona que nunca le ha faltado el respeto a nadie, hacia la persona que ha sido honrada hasta su último aliento y que no se merece que se le haga esto. Eso es lo único que se me pasa por la imaginación".

La hija de María Teresa Campos ha hecho un llamamiento para que le guarden respeto a su madre: "No solo es mi madre, es compañera de todos nosotros y como compañera se merece un respeto y eso es lo único que os pido a todos". La tensión ha ido a más y Carmen Borrego tuvo que salir del plató: "Un segundo que voy a decir una cosa a la directora, tardo 20 segundos".

Al final del programa, César Muñoz se ha acercado a Carmen Borrego para disculparse con ella: "Carmen no me quiero ir con un mal sabor de boca. Ya sé que esta tarde ha sido una tarde difícil. Gracias por la profesionalidad, por el cariño y por estar aguantando como una jabata".

Los comentarios de los colaboradores sobre las fotos de Edmundo Arrocet y Gema Serrano

El humorista Edmundo Arrocet y Gema Serrano han negado durante años que hayan estado juntos. Sin embargo, 'Así es la vida' tiene unas comprometedoras imágenes de Bigote con Gema que podrían revelar que sí tuvieron un acercamiento cuando el humorista todavía estaba con María Teresa Campos.