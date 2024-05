Maite Galdeano dice sí a una cita con Rubén Torres: “Me encantan sus músculos, que me apague el fuego”

Conectamos en directo con Maite Galdeano , que opina sobre el concurso de su yerno, Kiko Jiménez , la llegada de Sofía Suescun a Honduras y su confirmación como participante de ‘Supervivientes All Stars’ y también ha confesado que estaría encantada de tener una cita con Rubén Torres.

Están siendo unos emocionantes días para Maite Galdeano. Hace escasas horas que su hija, Sofía Suescun, regresaba a ‘Supervivientes’ con dos objetivos: visitar a Kiko Jiménez y confirmar su participación en ‘Supervivientes All Stars’ desde la mismísima Palapa.

César no ha contenido las ganas de preguntarle por si tendría una cita con Torres , después de que Sofía le preguntara lo mismo al actual concursante de ‘Supervivientes’ y también dijera que sí.

Maite, entre risas y muy emocionada, ha dicho que sí que tendría una cita con Torres: “A mi me gustaría tener una cita con Torres. Me encantan los músculos que tiene, que me apague el fuego que tengo dentro”.