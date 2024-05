Makoke se pronuncia sobre el reencuentro entre Laura Matamoros y Lorena Morlote tras 'SV': "Yo estoy aquí, que me digan lo que quieran"

Makoke no conoce esa 'verdad' que Laura le reveló en Honduras a Lorena: "No tengo ni idea de qué verdad le contó, pero yo estoy aquí, que me digan lo que quieran". Además, ha querido dejar claro que de la peluquera de los famosos no quiere saber nada más: "Lorena ha salido de mi vida y creo que será para siempre, no tengo ninguna intención de volver a ser su amiga. A mí me ha traicionado, creo que ha dicho muchas mentiras sobre mí".