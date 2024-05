Jeimy Báez desmiente a Carlo Costanzia antes de su entrevista en '¡De viernes!': "¡Qué va!"

Jeimy Báez va a contar su versión de la ruptura de con Carlo Costanzia en '¡De viernes!' y el aludido ya le ha lanzado una pulla: "Cada uno que se gane la vida como quiera". Antes de que conceda su entrevista, las cámaras de 'Así es la vida' han captado a Jeimy saliendo de casa y replicaba a las palabras de su ex.

"Cuando veo esto siento una gran tristeza al ver que una persona no era así y que luego ha hecho esto. Ha sido una gran decepción, no me lo esperaba", decía Carlo Costanzia en '¡De viernes!'.