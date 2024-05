Lo primero que ha hecho Antonio Tejado tras salir de prisión: comida con su familia y su abogado en un restaurante

José Antonio Avilés se ha desplazado hasta Sevilla, en concreto, al lugar al que se ha dirigido Antonio nada más salir. Y es que su familia no ha ido a recogerle a la cárcel sino que le ha esperado en un restaurante a la que él se ha desplazado con su abogado.

Al parecer, Antonio ya habría recibido una oferta "suculenta" para hablar en los medios de comunicación acerca de su experiencia pero por el momento tiene claro que no va a hablar, una decisión que habría tomado por recomendación de su abogado.

Teresa Bueyes apuntaba en 'Así es la vida' que el hecho de que haya salido en libertad sin fianza no es indicativo de cara al juicio. La letrada recordaba que hay que respetar la presunción de inocencia y que, si ahora está en libertad, es porque la instrucción está casi terminada y el juez habrá entendido que ya no hay riesgo de destrucción de pruebas y tampoco de fuga por parte de Antonio y de los otros cinco acusados que hasta ahora han estado en prisión: "Como no están cumpliendo condena se ponen otras medidas cautelares menos gravosas", explicaba la abogada.