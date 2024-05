Exclusiva | La reacción de Inmaculada Casal y María del Monte tras la puesta en libertad de Antonio Tejado: "Lo reciben como un jarro de agua fría"

Según Antonio Avilés, Inmaculada Casal y María del Monte recibieron la información "como un jarro de agua fría. Nadie sospechaba que esto pudiera pasar, ni su abogado. Quedaron sorprendidas cuando se lo comunican. Lo que ellas vienen a decir es que hasta que no haya un juicio y no se sepa nada con claridad, siguen creyendo en la presunción de inocencia" .

No obstante, el colaborador recalca que el entorno más cercano de María señala que la tonadillera "ha podido descansar interiormente un poco más. Lo que ha dicho a su entorno es que no hay que olvidar que es su sobrino y que está durmiendo en una celda". Por lo tanto, "está más tranquila, pero el drama y la situación que vivieron no se lo van a quitar nunca".

Sandra Barneda le ha preguntado a Avilés sobre las últimas informaciones que han llegado de que es ahora Antonio Tejado quien no quiere saber nada de su tía María del Monte (por cómo se ha tratado su noticia en el exterior): "Así es. Ayer alguien me cuenta lo que sucede. Antonio estaba muy mal, no paraba de llorar. Se ha enterado de quién ha estado y quién no a su lado, y quién ha hecho manifestaciones que han podido dañar su imagen. Y es muy consciente de la gente que ha podido favorecer que él haya estado más o menos tiempo en prisión".