Alejandra Rubio defiende a Sofía Cristo ante las palabras de su hermano: "Sabe que no es cierto"

Asegurando también Sofía Cristo que no quiere tener ningún tipo de relación con él: "Él ha cortado el cordón umbilical y ha sobrepasado los límites. Las familias no son perfectas y no por ser de tu sangre tienes que aceptar tener una buena relación o que estén toda la vida contigo, a lo mejor ha llegado el momento de ver la realidad. Creo que queda muy retratado haciendo apología de un maltratador ".

"Me parece que parece decir esto públicamente hacia tu hermana es una barbaridad cuando sabe que esto no es cierto", decía nuestra colaboradora y también apuntaba a las declaraciones que el ya exsuperviviente hace sobre su madre Bárbara Rey: "Él dice: 'mi madre no ha sido tan buena ni mi padre tampoco', pero claro a tu madre te la cargas públicamente y de tu padre te pones una banda en la cabeza, eso es lo que no entiendo".