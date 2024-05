Gabriela Guillén, contundente después de que Bertín Osborne haya roto su silencio: "Yo no voy a obligar a nadie"

"Todo está como tiene que estar y todo va a salir como tiene que salir, aquí nadie tiene nada contra nadie. Asumiré mis responsabilidades si tengo que asumirlas ", aseguraba Bertín Osborne y, tras esto, Gabriela Guillén ha hablado ante los microfonos de la prensa: "Me tratastéis de mentirosa, yo sé quién es el padre de mi hijo".

"Sé lo que he dicho y lo que he hecho. Tiempo al tiempo", entonaba ella y aseguraba, cuando le pregutaban sobre si tiene ganas de que se resuelva esto si piensa en los gastos, que "ella no le da el valor que le da todo el mundo al dinero" y es que considera "que hay cosas mucho más importantes en la vida que el dinero".