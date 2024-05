La guerra entre Amador Mohedano y los propietarios del 10 por ciento de su finca: "Que desmienta lo que ha dicho"

El propietario ha explicado que le ha pedido explicaciones a Amador : "Yo quiero que desmienta lo que pueda... Son cosas que no son verdad". Por otra parte, ha señalado que su familia y él están con miedo de perder su vivienda con la subasta, ya que esa venta ha sido irregular: "Nos vemos un poquito preocupados... No se pasó al registro porque el Ayuntamiento nos denegó su segregación"

Amador Mohedano ha enviado un audio a uno de los colaboradores del plató de 'Así es la vida' y ha explicado que no existe ningún problema entre él y los propietarios, ya que son sus amigos: "Rodrigo, el hijo de mi amigo, no está enfadado conmigo porque no tiene motivos".

El hermano de Rocío Jurado ha reculado en lo que dijo y ha especificado que sus amigos no hacen fiestas grandes en la finca: "No es que se hagan fiestas como un negocio. A lo mejor yo me he explicado mal, pido disculpas... Yo anoche hablé con Rodrigo y le dije que no se preocupara".