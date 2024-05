"Me parece muy bien que Carlo se siente en un plató de televisión, después de todo lo que se ha dicho de él y de su familia creo que está en todo su derecho de responder a todas esas cosas feas y que no son verdad. Él no ha dicho como tal que no vaya a hablar, él lo que ha dicho es que ciertas cosas tendrán que aclararse donde se debe hacer (Alejandra se estaría refiriendo a los juzgados)".