Carmen Borrego defiende a Alejandra Rubio de las críticas: "No todo vale"

Alejandra Rubio cuenta que, aunque ha dado una entrevista sobre su embarazo, nunca ha vendido exclusivas ni va a vivir de ello: "No lo he hecho nunca". Además, no cree que esté haciéndolo anunciando que va a ser madre en la revista '¡Hola!': "Lo que he hecho es dar una noticia de un embarazo porque yo la tripa y el hijo no me lo puedo meter por la manga. Todo lo que podemos ocultar lo hacemos... lo quería hacer de una forma bonita".