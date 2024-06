Gabriela Guillén asegura que la portada con su hijo no fue un posado: ''Llamé a la Guardia Civil, hice lo posible para que no me vieran''

Gabriela revela que lo intentó todo: ''Por eso me extraña y me cabrea que hayan sacado eso porque hice todo lo posible para que no me vieran, para que no me pillaran con mi hijo que era la primera vez que iba con él a la playa y me da muchísima rabia que encima me tengo que aguantar que digan que era un posado, si lo hubiera querido hacer o habría hecho con mucha clase, más especial, no esta clase de barbaridades que están sacando''.