El promotor Roberto Martín advierte al productor de la gira de Isabel Pantoja: "Paga porque me vas a tener hasta en la sopa"

"Isabel Pantoja no me debe nada, el que me lo debe es el productor, el que compró los derechos de la gira del 50 aniversario", ha aclarado el promotor de Valladolid. Roberto Martín ha explicado que el productor no le ha llamado: "El productor no se ha puesto en contacto conmigo, pero sí que el abogado del productor de la gira y mi abogado han estado hablando esta misma mañana".