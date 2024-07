Los rumores que relacionaron a Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez en el pasado: las fotos

"Yo he estado enamorado de María José toda la vida, ha sido ocmo mi amor platónico", confesaba Álvaro Muñoz Escassi en '¡De viernes!', matizando que ella no lo estuvo. Sin embargo, es cierto que mucho antes de que se confirmara su relación, hubo rumores y hasta fotos que les relacionaron.

De hecho, se preguntó a su exnovia, Patricia, sobre estos rumores, una información que ella decía desconocer: "No tengo ni idea, no sé nada, todo es posible pero yo no lo sé".