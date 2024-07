María José Suárez podría demandar a la amiga de Escassi: "Si se le ocurre insinuar que ha hecho tríos, será demanda directa"

Él no le dijo que tenía pareja, por eso se quedó a cuadros cuando vio la portada de su boda con Raquel Bernal. De hecho, cuenta que quiso quedar con ella para intimar un día antes y que, horas antes de pasar por el altar, estuvieron intercambiando mensajes de texto: "Me quedé blanca y se lo dije a él. No me dijo nada, me mandó una caritas así de besitos y no me dijo nada, vamos como si no le hubiera importado".