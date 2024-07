Gabriela Guillén desvela si hablará sobre Bertín Osborne en las memorias que está escribiendo

'Así es la vida' se ha enterado del nuevo proyecto que tendría Gabriela Guillén entre manos. El proyecto de Gabriela trataría de escribir sus memorias en un libro . En esos escritos se podría conocer a la ex de Bertín Osborne y sobre todo ver cómo ha sido su vida antes y después de conocer al famoso cantante.

En el programa se han revelado unos audios de la propia Gabriela Guillén hablando de estas memorias: "No me apetece que esto... se sigan especulando las cosas", ha comentado la madre del bebé de Bertín. "Las memorias, como tú bien sabes, es que lo llevo escribiendo hace muchísimo tiempo, muchos años", ha revelado Gabriela.

El proyecto literario podría salir a la luz más pronto que tarde. En los audios Gabriela Guillén ha señalado que está escribiendo sobre toda su vida : "Ahí cuento mi vida, que no ha sido nada fácil". La idea de Gabriela sería finalizar estas memorias para los meses finales de este mismo año.

La propia Gabriela ha confirmado que en su libro autobiográfico va a contar cómo ha sido su embarazo desde el principio hasta el final y todo lo que ha supuesto en su vida: "Voy a escribir sobre mi embarazo, cómo me he sentido, sobre mi hijo... Es algo muy, muy importante para mí".

Sin embargo, ha comentado que no va a hablar nada sobre su relación con Bertín Osborne: "No voy a escribir mi relación. No voy a centrar en escribir el libro en mi relación con Bertín, porque es algo que llevo planificado hace mucho tiempo Así que seguramente algo, y es parte de mi vida, lo pondré".