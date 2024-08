De la divertida imitación de Carlos Latre de Javier Milei a la Tamara Falcó de 'Babylon Show'

Como ya nos aseguraba Carlos Latre , el humor estará muy presente en ' Babylon Show' y en la noche en la que los invitados eran Malena Alterio, Kira Miró y Julián López , protagonistas de la película 'Odio el verano', las imitaciones y las risas no faltaban.

Pero esto no era todo, las imitaciones no faltaban durante la noche más veraniega de 'Babylon' con nuestros actores invitados, donde el presentador daba paso a nuestra particular Tamara Falcó, representada por la actriz Leonor Lavado.