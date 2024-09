Camela revela en 'Babylon Show' los detalles de su nuevo musical: "Ya lo he leído, me ha encantado"

Carlos Latre seguía con su particular labor de investigación y les preguntaba si saben en qué fecha se estrenará el musical. Tras unos momentos de incertidumbre, Dioni explicaba lo siguiente: "Hay unos profesionales que ya han hecho otros musicales de alto standing... Nos pasaron un guion para ver qué nos parecía. Yo ya me lo he leído, me ha encantado. A nuestro mánager, nuestra oficina y compañía también les ha gustado".