El vlog de Marta Peñate y Tony Spina, día 4: "Ya llevo 34 días en 'Solos"

Marta Peñate y Tony Spina han hecho balance de sus primeros días juntos en el pisito. Ya son cuatro y están más que encantados de estar viviendo la experiencia juntos. Marta se ha dado cuenta que ya lleva en 'Solos' 34 días, "estoy supercontenta", ha asegurado, además ha bromeado diciendo que vivir ahí está siendo un "business", "aquí no se gasta luz, agua...", ha confesado. Por su parte, Tony Spina ha tenido un momento de ansiedad de comida, "me he puesto morado de dulces", ha contado.