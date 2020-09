Primer día en el pisito...









Estoy más que bien, no maginaba que me fuera a ser tan fácil adaptarme a esta nueva vida, no quiero decirlo muy alto no vaya ser que me arrepienta pero por lo pronto todo son comodidades y momentos muy productivos.

La verdad que nunca había hecho ejercicio en casa, me parece una muy buena manera de desfogarme sin tener que salir de casa, creo que hago muy buen tándem con el entrenador Iván que me ha transmitido muy buena energía y ya ni os hablo del baile, los que me conocéis sabéis que jamás he bailado y si lo he hecho alguna vez ha sido ridículo jajajaj por eso me pareció un gran reto aprender a moverme bien para futuras ocasiones, la profe Gala me lo ha puesto muy fácil, ojala aprender mucho con ella!

Me parece una gran liberación el tener acceso a llamadas y saber de los míos, todavía tengo que llamar a mi mami a ver qué se cuenta y cómo están mis bebes que sí que los echo ya de menos.

Sabéis que poco antes de entrar rescatamos un gatito con apenas 2 días de vida en muy malas condiciones, su mama lo perdió. Desde ese momento su vida corría mucho peligro porque en estos casos tan pequeñitos suelen morir, sin embargo con mucho amor y súper pendiente de él, salió adelante. Fueron dos semanas las 24h del día con él y de repente vengo aquí, deseo con todas mis fuerzas que me traigan a mi Indio y estemos los dos aquí juntitos.

Ya hace pipi y caca en la bandeja y cada vez que quiere comer me avisa además es súper bueno y aquí no correría ningún peligro. Seria ya la plenitud para estar tranquila y feliz.

Me encanta que mi amor me cuente todos los churreteos de fuera y los comentemos juntos. Así estamos todo el día en nuestras casas jajajjaa desde luego que no nos aburrimos, pero es cierto que hay mucha tela que cortar.

Ayer en Sálvame una vez más quisieron o trataron de generarnos dudas con nuestra relación con unas ´´pruebas´´ que yo ya conocía y sobretodo sabia de dónde venían, al igual que las que sacaron como hace 3 semanas dando voz a un tal ´´jose_entrenador’’ en ‘Socialite’ dando detalles de cómo supuestamente yo le era infiel a Kiko meses atrás, pero ya estoy harta de tener que escuchar semejantes gilipolleces y sobretodo harta de saber del círculo del que vienen.

Y esta noche… LA ISLA DE LAS TENTACIONES! No sé por qué pero estoy nerviosa, sabéis que participa una persona que fue muy importante para mí que es Marta y creo que me va a remover el volver a verla y por lo que creo verla sufrir. La conozco muy bien y hemos pasado muchísimo tiempo juntas, mañana os contare que he sentido.

Por cierto que heavy el adelanto! Yo no sé en qué piensan cuando deciden ir allí, que sufrimiento dios mío! Deseando que lleguen las 22:00…

Ya me han dicho que tendré noticias de todos los que estáis viéndome!!! GRACIAS POR ESTAR AHÍ!! Y GRACIAS A MIS SOFISTAS POR EXISTIR, OS AMO









