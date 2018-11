Atrévete con el jengibre

Ayer por la noche viví un momento muy emotivo cuando rebuscando entre mis libros más queridos (cosa que hago bastante a menudo) me reencontré con mi colección de Los Cinco, la de verdad, la original.

Esa cerveza apta para todos los públicos que refrescaba a mis ídolos de la infancia y que a mí me maravillaba por eso de llamarse cerveza y porque tenía un toque exótico y misterioso. Cuando se la pedía a mis padres ellos siempre me engañaban con un poquito de Shell (que se llamaba entonces y que es el sifón o soda de toda la vida) y me decían que era la cerveza de jengibre.