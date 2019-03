Día Mundial del sueño... ¡A dormir bien!

Yo soy dormilona, me encanta dormir. Pero últimamente dormir bien se está convirtiendo casi en un privilegio . El estrés, los niños, las pantallas de televisión, móvil, Tablet…, unos horarios locos... Son muchos los factores que pueden influir negativamente no solo en las horas sino en la calidad de nuestro sueño.

Los españoles dormimos de media 6,8 horas entre semana y más de la mitad confiesa que no descansa bien y utiliza el fin de semana para recuperar las horas de sueño perdidas. Pero estamos muy confundidos porque pegarse un atracón de sueño el fin de semana no es la solución. Quién no ha dicho alguna vez la frase ¡Tengo sueño acumulado!... Pues no es verdad, el sueño no se acumula y hay que procurar descansar también entre semana porque el sueño perdido no se recupera.